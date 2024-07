Risate e pensieri. Covatta sul placo per l’ambiente

Salutato il giornalista Domenico Iannacone, dopo il grande successo del suo spettacolo di giovedì scorso, stasera alle 21.30 il palco ai giardini del Torrione di Santa Brigida a Empoli è pronto ad accogliere Giobbe Covatta, nell’ambito della rassegna "Il paese dei raccontatori" promossa da Giallo Mare Minimal Teatro. Il comico pugliese di origine ma napoletano d’adozione porterà lo spettacolo scritto con Paola Catella, "6 gradi", che vede anche la partecipazione di Ugo Gangheri. Ancora una volta è un numero il titolo dello spettacolo, dopo "7" (come i sette vizi capitali) e "30" (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca ora al numero "6". Anche in questo caso il numero ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Lo spettacolo di Covatta si colloca in diversi periodi storici del futuro, nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi di queste epoche sono i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti che siano), eredi del nostro patrimonio economico, sociale e culturale. Certo l’uomo non perderà il suo ingegno e Covatta si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche, che metteremo a punto per far fronte ad una drammatica emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni. Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni. Un’occasione di divertimento, ma anche per comprendere i motivi per cui è necessario agire oggi per evitare la nostra fine probabilmente entro un solo secolo. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0571 81629 o scrivere una mail a [email protected].