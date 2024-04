Rilancio di parco Corsini. Un cantiere di iniziative

Il via il 18 aprile. Ma è solo la prima di una serie di iniziative che andranno avanti fino a giugno. L’associazione culturale Iter Mentis in collaborazione con Fucecchio Turismo (Exploring Fucecchio) e con il patrocinio del Comune presenta un nuovo grande progetto di rivitalizzazione del Parco Corsini, attraverso la realizzazione di numerose e variegate attività artistiche. Una serie di iniziative legate alla cultura, alla formazione e all’arte, per varie tipologie di destinatari ovvero bambini, adulti e anche per le fasce intermedie di età: mini corsi e laboratori, giornate dedicate all’esplorazione e all’apprendimento di varie tecniche. "Come avevamo programmato – dice l’assessore alla cultura Daniele Cei - questo progetto prevede di valorizzare il Parco Corsini e quindi renderlo più vivibile e più vissuto dai cittadini. E’ una delle azioni che anche a livello turistico stiamo mettendo in campo per migliorare l’attrattività della nostra città". Tutte le iniziative richiedono una prenotazione anticipata alla segreteria organizzativa e prevedono il versamento di un contributo di partecipazione per la copertura delle spese organizzative.