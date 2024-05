Il palio dei rioni. Festa di sport. Oggi il debutto

Conto alla rovescia per uno degli eventi clou dell’anno a Capraia Fiorentina: è il Palio dei Rioni, da oggi al 25 maggio. Castello, Mazzantini, Casenuove e Centro si fronteggeranno in decine di sfide sportive in mezzo a spettacoli musicali e tanta gastronomia. Una festa in sintesi, con protagonisti i giovani. Patrocinio del Comune, della Pro Loco e del Comitato Palio. Le serate di sport e festa partono oggi: si comincia col torneo di calcetto per ragazzi, al campo sportivo di Capraia (ore 19); di fronte Centro e Casenuove. Si prosegue alle 20 col calcetto per i più grandi, Castello e Mazzantini; in contemporanea Centro e Casenuove. Domani fa il proprio esordio lo street food, dalle 19 alla mezzanotte in piazza Madre Teresa di Calcutta; alle 21,30 ecco anche la musica con Mirko dj sempre in piazza; alle 21,30 in piazza Guido Rossa torneo over 35 con Gioco del Tris e lancio dei cerchi.

Sabato per tutta la serata torna lo ‘street food’, dalle 16 si rinnova il torneo over 35 questa volta però con la Corsa delle Tre Gambe e il gioco della spugna, in via Ghandi, e dalle 17 sempre in via Ghandi il Palio dei Ragazzi con diversi eventi. Sempre sabato tuttavia, si terrà in giornata il tiro alla fune maschile e femminile. Domenica 19 street food e mercato. Alle 8,30 con il ritrovo al Bar Pit Stop comincia la preparazione alla corsa podistica, ai blocchi di partenza alle 9,30. Il percorso si snoda tra il piano e i colli del Montalbano. Alle 16 il Palio dei bambini, con vari giochi, nel prato al termine di via Madre Teresa di Calcutta. La sera alle 21 il torneo di tiro alla fune maschile. Le sfide andranno avanti nei giorni successivi e tutti i tornei di tutte le discipline decreteranno poi il rione vincitore il 25 maggio.