Restyling del borgo. Cantiere pronto. Lavori dopo le feste

"A Vinci è iniziato l’allestimento del cantiere per la realizzazione dei lavori del progetto Immaginari Futuri finanziato con i fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Lo ha annunciato il sindaco Daniele Vanni facendo il punto sull’operazione da tre milioni di euro che si pone l’obiettivo di riqualificare diverse aree del borgo di Vinci. Si partirà da via dei Martiri, con gli operai che dopo le festività si sposteranno in via Roma. "Ho incontrato i responsabili della ditta che si è aggiudicata l’appalto e ci siamo confrontati sul cronoprogramma. I primi lavori che partiranno subito dopo le feste natalizie riguarderanno il nuovo parcheggio di via dei Martiri e la riqualificazione di via Roma – ha confermato il primo cittadino - nei giorni precedenti l’avvio dei lavori organizzeremo un’assemblea pubblica per spiegare i tempi di esecuzione e il programma completo che riguarderà tutto il 2025 e parte del 2026".