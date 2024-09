Restano critiche le condizioni dell’82enne travolta da un’auto

CAPRAIA E LIMITE

Restano critiche le condizioni della donna di 82 anni investita venerdì mattina a Limite sull’Arno. La vittima, del posto, stava attraversando la strada all’altezza della lavanderia di via Gramsci, di fronte al distributore di benzina quando è stata centrata da una vettura che proveniva da Montelupo Fiorentino e si stava dirigendo verso Spicchio. Al volante un’altra donna del posto che si è fermata subito. Nell’impatto l’82enne ha riportato ferite molto gravi. Trasportata in codice rosso con lesioni multiple all’ospedale di Careggi è stata operata d’urgenza. A seguito dell’intervento la prognosi resta riservata. Venerdì mattina i primi ad intervenire sono stati i Carabinieri di Capraia e Limite, seguiti dalla Pubblica Assistenza di Empoli e dai vigili del comando territoriale. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata da subito critica, l’anziana non era cosciente e per questo è stato allertato l’elisoccorso. Sul posto si sono precipitati anche i i familiari di entrambe le donne.