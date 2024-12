Rebus polizia municipale: "La città resta al palo". Scoppia la bagarre politica

Per il Comune del Padule è una questione aperta. Sulla quale la politica continua a dibattere. E, nel dibattito, è Forza Italia a puntare il dito sulla criticità della polizia municipale. "L’Unione dei Comuni continua a restare un colosso con i piedi d’argilla e, gli agenti della municipale sempre più un oggetto sconosciuto, perlomeno a Fucecchio – attacca il capogruppo azzurro Simone Testai –. A loro comunque va come sempre la nostra stima e solidarietà per il lavoro che continuano a svolgere in condizioni difficili, stressanti e rischiose, proprio per la carenza di personale e con orari impegnativi".

"Auspichiamo che nel 2025 la giunta dell’Unione inizi davvero a pensare – prosegue Testai – come riuscire a fare ciò che i loro predecessori nelle due precedenti consiliature non sono riusciti a fare per dare agli undici Comuni una polizia locale più presente e funzionale come era nelle buone intenzioni e nelle aspettative dei cittadini andate del tutto disattese".

Tutto questo ragionamento poggia su un’analisi dettagliata della storia recente. "Che purtroppo ha invece dimostrato che a fronte delle 115 unità iniziali al primo gennaio 2013 – spiega Forza Italia – ad oggi ne sono rimaste poco meno di 90; un dato che dimostra che le tanto più volte annunciate assunzioni non ci sono state, o perlomeno non in maniera sufficiente da compensare le uscite".

"Purtroppo, proprio ora che per il 2025 erano state per l’ennesima volta programmate, per il primo cittadino di Empoli potrebbe arrivare lo stop del governo che quindi “impedirebbe il rafforzamento dell’organico della municipale dell’Unione” che noi a Fucecchio attendiamo con pazienza addirittura dagli ultimi anni della precedente consiliatura – ancora lo sfogo di Forza Italia –. Proprio negli ultimi consigli comunali l’allora sindaco ci aveva parlato di una maggiore autonomia e potenziamento dell’organico che l’attuale sindaca aveva rilanciato in campagna elettorale". Ora, secondo gli azzurri, "in buona sostanza si vuole far passare il messaggio che le attese assunzioni nella polizia municipale potranno non esserci, o comunque sensibilmente ridotte, per colpa del governo Meloni. Un concetto che in tutta onestà ci fa sorridere: guarda caso proprio adesso che vi erano le intenzioni di assumere agenti per rafforzare gli organici".