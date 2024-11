Ramo minaccia il gattile. Sede salva grazie alla Vab

EMPOLI

Darsi una mano tra volontari. Intervenire tempestivamente quando c’è bisogno di un aiuto. Lo ha fatto senza esitare la Vab sezione di Limite, su chiamata dell’associazione Aristogatti di Empoli. Se quel ramo fosse caduto, avrebbe spazzato via una parte della struttura dell’associazione che dà rifugio a tanti gattini abbandonati. Il forte vento di questi giorni infatti, ha rischiato di provocare ingenti danni alla sede - già fatiscente e compromessa - del gattile di Empoli, in via Majorana. Ci sono volute più di tre ore di lavoro, mezzi meccanici, diversi volontari impegnati, motoseghe e piattaforme elevabili per tagliare il ramo pericolante di una grossa quercia staccatosi dall’albero per le raffiche di vento che hanno investito il territorio giovedì sera. Obiettivo, mettere in sicurezza la sede dell’associazione, i tantissimi mici ospitati e le - poche - volontarie dedite al loro accudimento. Il ramo, di oltre trenta centimetri di diametro, è stato rimosso intorno alle 17 di venerdì scorso.

Un intervento complesso che ha letteralmente salvato la struttura e i gatti che avrebbero rischiato grosso. "Questo è il nostro spirito, la nostra missione – spiegano in poche parole i volontari della Vab della sezione limitese – Aiutare sempre tutti, a maggior ragione chi, come noi, dedica il proprio tempo a servizio degli altri".

Ylenia Cecchetti