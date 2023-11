Raccolta alimentare a Limite. Pizza gratis a chi vive a Stabbia

La Casa del Popolo di Limite sull’Arno si è mobilitata per andare in aiuto di chi è rimasto vittima dell’alluvione. A partire dalle 9 oggi e fino alle 18 è stata organizzata nei locali di via Dante Alighieri una raccolta di generi di prima necessità, dalla pasta ai succhi di frutta, dai biscotte al latte a lunga conservazione. Solidarietà anche alla popolazione di Stabbia. I gestori di Casa d’Africa, famoso ristorante della frazione cerretese, sul loro profilo social hanno scritto che : "Casa d’Africa rimane aperta per offrire un servizio a chi ne ha bisogno, per gli abitanti della frazione di Stabbia mettiamo a disposizione un menù pizza+birra gratuiti, sia in loco sia da asporto".