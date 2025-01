Quattro incontri per conoscere il Padule

Quattro appuntamenti per scoprire la natura del Padule di Fucecchio. Ecco la nuova mini rassegna promossa da PromoCultura nella biblioteca Perodi di Cerreto Guidi, a cura di Elisa Gentile. I primi tre incontri sono dedicati ai più piccoli, mentre l’ultimo è riservato a giovani e adulti. Si parte sabato prossimo con "La vita degli uccelli nel nostro Padule", una lettura di storie divertenti che trasformeranno bambini e famiglie in uno stormo variopinto (età consigliata da 3 a 6 anni). Sabato 18 gennaio toccherà invece a "Il mio erbario di Padule", un piccolo laboratorio per conoscere meglio l’unicità del territorio (da 6 a 10 anni). Il calendario proseguirà poi il 25 gennaio con "Ma si dice ‘palude’ o ‘padule’?". In questo caso sarà proposto un gioco con il quale andare alla scoperta del territorio, in cui chi arriva primo vincerà (target 8-12 anni). Infine, la rassegna si chiuderà sabato 1 febbraio con "Attrezzati per il padule", laboratori dedicato come detto ai più grandi dove ripercorrere aneddoti di padule, creando manualmente un oggetto della tradizione. Tutti gli incontri hanno inizio alle 16.30 e per partecipare è consigliata la prenotazione, da effettuare contattando l’Ufficio Cultura del comune di Cerreto Guidi (0571 906225 o [email protected]) oppure la stessa biblioteca (0571 906219 o [email protected]).