Punto a cena da un ragno. Campinoti in ospedale

Solo quando è stato trattato al pronto soccorso e il piede si è sgonfiato, cessando anche il dolore, ha visto il segno della puntura. Molto probabilmente un ragno. Forse addirittura il violino, che quest’anno ha mandato già tante persone in Italia alle cure dei medici ospedalieri. La disavventura a lieto fine riguarda Simone Campinoti, capogruppo del gruppo Forza Italia Empoli del Fare. "Tutto è iniziato sabato scorso mentre cenava quando ha avvertito un fastidio, come se qualcosa lo avesse punto – ci racconta –. Un dolore acuto, improvviso. Poi diventato un fastidio che è stato sostituito da un certo rossore e gonfiore del piede". Ma Campinoti, nei giorni successivi, di quella sensazione di essere stato punto si era dimenticato. E, davanti alle condizioni che stavano mutando, si era convinto che il problema fosse un contusione.

"E per contusione mi hanno trattato al pronto soccorso di Empoli – spiega –. Perché di fatto non si vedeva nulla, non c’erano tracce di puntura d’insetto. Ma non camminavo più. È per questo che mi sono deciso ad andare all’ospedale. Il piede a quel punto mi faceva molto male, il dolore stava salendo fino all’inguine. Inoltre avevo iniziato anche ad avere un’altra sintomatologia: delle visioni, come quando hai la febbre alta".

"Le cure per contusione hanno funzionato – aggiunge –. Si vede che di veleno, quell’animale, secondo me un ragno, ne aveva iniettato poco. Una volta che il piede si è sgonfiato, infatti, è apparso un cerchio scuro come un ematoma, ma perfettamente rotondo, tipico di una puntura. Allora mi sono ricordato tutto, di sabato sera, della possibilità di essere stato punto. Possibilità che non è remota, abito in mezzo al bosco, a Villanova, e due anni fa il problema lo ebbe mia moglie". Ma si è trattato di un ragno violino? "Chi può dirlo con certezza assoluta? – prosegue Campinoti –. Una cosa è sicura: il fatto che proprio un ragno violino due sere fa, l’ho schiacciato nel bagno di casa. Comunque mi sono documentato e per questa tipologia di ragno, se non si è allergici, non si muore in caso di puntura. Mi preme dirlo per non creare allarmismi". Il violino è un ragno che in estate si trova spesso nei giardini. La sua puntura all’inizio è sostanzialmente asintomatica, indolore e l’area interessata non presenta alterazioni. Ma nelle ore il quadro cambia.

Carlo Baroni