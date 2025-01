Prosa al Pacini. Colangeli in scena con "Le Volpi"

FUCECCHIOProsegue al Teatro Pacini di Fucecchio la stagione di prosa “Sipario Blu, tradizione e innovazione“, che come primo spettacolo del 2025 domani alle 21.30 vedrà salire sul palcoscenico Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato in scena nello spettacolo “Le Volpi“ di Lucia Franchi e Luca Ricci, che ne è anche il regista, arrivato tra i finalisti come Miglior testo italiano/scrittura drammaturgica ai Premi Ubu 2024.

Un’occasione per riflettere sulle dinamiche politiche della provincia italiana, vera protagonista della vicenda e di quel microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. Lo spettacolo inizia nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè, in un’assolata domenica di agosto, dove si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. Tutto intorno i pensieri volano già al mare e alle vacanze, eppure restano da mettere in ordine alcune faccende che interessano i protagonisti della storia. Davanti a un vassoio di biscotti vegani, si confessano legittimi appetiti e interessi naturali, si stringono e si sciolgono accordi, si regola la maniera migliore di distribuire favori e concessioni, incarichi di servizio e supposti vantaggi. Morbidamente, si scivola dentro un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche esiguo tornaconto personale, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica.

Giorgio Colangeli, è uno degli attori più richiesti e amati del cinema d’autore italiano: ha vinto il Nastro d’Argento nel 1999 per “La cena“ di Ettore Sola e il David di Donatello nel 2007 per “L’aria salata“ di Alessandro Angelini. Sempre sul piccolo schermo ha interpretato Salvo Lima ne “Il divo“ di Paolo Sorrentino e ha lavorato con Rubini, Muccino, Luchetti, Genovese, tra i moltissimi altri. Partecipa al film “C’è ancora domani“ di Paola Cortellesi, nel ruolo di Sor Ottorino Santucci. In teatro ha recentemente interpretato Papa Ratzinger ne “I due papi“ di Anthony McCarten.