Presentata la nuova giunta Rossetti. Tante novità e una sola conferma

"I cittadini ci chiedono di andare avanti con serietà, impegno, attenzione, spirito di servizio, responsabilità. Cercheremo di far sì che su ogni tematica affrontata ci siano pari opportunità, giustizia sociale, presa in carico delle esigenze, attenzione alla persona, sviluppo del territorio, rispetto di tutti". E così che il sindaco Simona Rossetti, al suo terzo mandato, ha presentato la nuova giunta nell’ambito del consiglio comunale insediatosi un paio di giorni fa, dopo aver prestato giuramento.

"Nuova" in tutti i sensi, perché solo un assessore è stato riconfermato rispetto alla scorsa formazione di governo: si tratta di Alessio Tanganelli, che ha ricevuto la delega a società partecipate, rapporti con il consorzio di bonifica, politiche ambientali e sostenibilità, politiche energetiche, manutenzione del territorio. Il vice-sindaco sarà invece Massimo Irrati, forte delle 119 preferenze ottenute alle scorse elezioni: sarà anche assessore ad artigianato, commercio, Suap ed attività produttive, agricoltura, polizia municipale, innovazione tecnologica e sistemi informatici. Patrizia Iacopini, seconda più votata della lista di centrosinistra con 210 preferenze (alle spalle di Massimiliano Benozzi): sarà assessore a servizi educativi, pari opportunità, scuola, manutenzione edifici scolastici e pubblici. Avanti con Davide Toni, scelto da 131 elettori: avrà le deleghe a sport, rapporti con le associazioni, manutenzioni strutture sportive, decoro urbano, centro storico, mobilità e sicurezza. A completare la "giunta Rossetti ter", ecco poi Andrea La Vecchia: è stato nominato assessore a protezione civile e gestione del rischio, politiche sociali, politiche abitative, pace, cooperazione internazionale e memoria.

Il sindaco terrà per sé le deleghe relative ad urbanistica, opere pubbliche, bilancio, personale, cultura e turismo, mentre Francesca Brotini e Daniela Mancini saranno rispettivamente consigliera con delega a gemellaggi e Palio e consigliera con delega alle tradizioni popolari. Fra i banchi dell’opposizione ha fatto il suo ingresso Gabriel Cordero con la lista "L’è tutto da rifare, accanto a Susanna Rovai per il PCI e Simone Barontini, Maurizio Bruni e Daniela Vallini in rappresentanza del centrodestra. Poco prima di annunciare la sua nuova giunta, Rossetti ha ringraziato i componenti della precedente formazione di governo partendo da Paolo Feri, Mariangela Castagnoli e Moreno Costagli (oltre al confermato Tanganelli). "Sono stati anni intensi, difficili, abbiamo vissuto il Covid e gestito cose più grandi di noi – ha detto - lo abbiamo fatto con serietà e spirito di servizio, e nei nostri cuori questi ricordi rimarranno sempre".

G.F.