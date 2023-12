Premiazione vicina, pioggia di tagliandi

EMPOLI

L’undici dicembre sarà decretato il vincitore del nostro gioco nell’ambito della serata di gala organizzata al Palazzo delle Esposizioni, serata che già si preannuncia ricca di sorprese. Sono tanti i negozi che hanno aderito all’iniziativa ma ancora la sfida a colpi di tagliandi è apertissima. E sta appassionando tutti. ’Vota la vetrina più bella’ è un’occasione per premiare il negozio di vicinato o la bottega di fiducia che meglio ha espresso la propria idea di Natale, tra estro e creatività. Il gioco è organizzato da La Nazione con Confesercenti e l’associazione Centro Storico. Esprimere la propria preferenza è molto semplice: ogni giorno i nostri lettori troveranno sul quotidiano un tagliando (come quello qui a fianco) per votare la propria vetrina preferita. I voti (non sono ammesse fotocopie) saranno raccolti in apposite urne allestite alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al Bar Leontina (via da Vinci), a Gioca Tre–Giocheria (via Salvagnoli) e in Oreficeria Alino Mancini (via Segantini).