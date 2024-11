Più risorse ai servizi all’infanzia. Oltre 77mila euro di aiuti per sostenere le famiglie

Abbattere le rette delle famiglie con Isee superiore a 35mila euro e sostenere i costi di gestione del nido pubblico e dei centri estivi delle scuole dell’infanzia paritarie: saranno destinati a questo scopo i 77.646,05 euro provenienti da un Fondo nazionale per il Comune di Montelupo da utilizzare per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Le risorse saranno così ripartite: 15mila euro saranno utilizzati per abbattere le rette delle famiglie residenti a Montelupo Fiorentino con Isee maggiore di 35mila e inferiore a 50mila i cui bambini frequentano i servizi educativi pubblici e i servizi educativi privati accreditati sul territorio comunale nell’anno educativo 2024/2025 (nido Madamadorè; spazio gioco Marcondiro; nido L’Angolo Azzurro; nido L’Allegra Brigata; nido Monsignor Vettori; nido Fate e Folletti). L’ammontare dello sconto sulle rette sarà successivo all’individuazione del numero degli aventi diritto e verrà destinato a coloro in regola con i pagamenti. Ulteriori 6mila euro saranno destinati all’organizzazione dei centri estivi da parte delle scuole dell’infanzia private paritarie (scuole private paritarie Maria Bambina; Monsignor Vettori; Santa Teresa del Bambin Gesù). Queste scuole dovranno presentare all’Ufficio servizi educativi un progetto che descriva la realizzazione di nuove attività durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche. Infine, 56.646,05 euro saranno utilizzati per sostenere le spese di gestione del nido d’infanzia pubblico Madamadorè nell’anno 2024/2025. Le risorse provengono dal Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025 e sono destinate dalla Regione ai Comuni.