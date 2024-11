Piano delle opere pubbliche: "Otto milioni di euro per la qualità della vita"

Palazzo Pretorio, icona del Medioevo, ha ancora bisogno di cure. La giunta ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e l’elenco annuale per il 2025. Previsti investimenti totali per 7,7 milioni di euro.Le opere previste nel piano annuale 2025 sono il consolidamento e restauro (appunto) di Palazzo Pretorio (lotti dal 2 al 6 per 340.000 euro) ed il miglioramento sismico della scuola media "Boccaccio" (950.000 euro), il secondo lotto della ristrutturazione della piscina Fiammetta (1.140.000 euro), la realizzazione dell’illuminazione artistica del borgo medioevale di Certaldo Alto (221.042 euro), il restauro di Casa Boccaccio (secondo lotto per 140.000 euro), l’intervento di efficienza energetica della primaria "Giosuè Carducci" (1.255.000 euro), la costruzione di nuovi blocchi di loculi al cimitero comunale (100.000 euro), il consolidamento del movimento franoso lungo la strada comunale di Casale (680.000 euro). Nel programma per il 2026, figurano il passaggio che collegherà il parcheggio di piazza dei Macelli al ponte sull’Agliena (450.000 euro), la pista ciclabile che correrà lungo via Fiorentina, da via Volta fino a piazza dei Macelli (195.000 euro), il nuovo impianto di illuminazione di Palazzo Pretorio e della Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero (280.000 euro), il rifacimento della tribuna del campo sussidiario di calcio (369.000 euro), il rifacimento di marciapiedi e strade nella zona con le vie di astronomi e navigatori (325.000 euro), la ristrutturazione del bocciodromo (350.000 euro), il percorso ciclopedonale lungo l’Agliena (360.000 euro). Per quanto riguarda il 2027, sono previsti la bonifica dall’amianto e il rifacimento del tetto del centro operativo comunale (400.000 euro) e la realizzazione del terzo lotto del Parco ‘Libera Tutti’ (200.000 euro). "Dare risposte alle esigenze della comunità: è con questo obiettivo che abbiamo elaborato il programma triennale delle opere pubbliche - sottolineano il sindaco Giovanni Campatelli e l’assessora Benedetta Bagni - Sono previsti investimenti per quasi 8 milioni di euro per migliorare la qualità della vita. Nel 2026, maggiori attenzioni saranno dedicate al tema della viabilità dolce, con lo sviluppo delle piste ciclabili e la riqualificazione del bocciodromo comunale come vero e proprio centro polifunzionale".

Andrea Ciappi