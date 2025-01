Passione per gli scacchi all’Ombra del Campanile: "Strumento educativo"

Una realtà che cresce e che sa farsi valere a ottimi livelli. E’ la squadra di scacchi "I Galli di Galleno" che ha partecipato per la seconda volta al prestigioso Torneo Rapid a Squadre, che si è tenuto al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, che ha visto la partecipazione di 350 giocatori provenienti da tutta Italia, tra cui grandi maestri e maestri internazionali, offrendo un’importante occasione di confronto e crescita. La squadra fucecchiese, composta da tre giocatori e guidata da Max Stonelli, nasce all’interno dell’oratorio All’Ombra del Campanile, da anni un punto di riferimento per la comunità e per molti giovani. E a questa crescita arrivano anche le parole di plauso della sindaca Emma Donnini: "Siamo orgogliosi di vedere in nostri cittadini mettersi in gioco in competizioni così rilevanti – ha detto Donnini –. Un risultato che premia la passione e l’impegno di chi ha creduto nella diffusione degli scacchi come strumento educativo".