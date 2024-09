Palio del Cerro, che festa. Trionfa Porta Caracosta

Una serata emozionante all’insegna della grande tradizione e dello spirito di comunità più genuino e puro. Il Palio del Cerro sabato ha scritto un altro importante capitolo della sua lunga storia. Una storia, quella di questa 55esima edizione, che si ripete. Di nuovo c’è che Porta al Palagio e Porta Fiorentina si sono scambiate la seconda e la terza posizione, ma la vincitrice rimane la stessa e porta i colori bianco e neri di Porta Caracosta. Il successo che è arrivato con diciassette punti totali, tre in più della seconda classificata, allunga il filotto di vittorie di Caracosta che vince il settimo Palio consecutivo nonché il 18esimo complessivo, avvicinando nell’albo d’oro le ventuno vittorie di Santa Maria al Pozzolo. Sin dal tiro con la balestra e dalla semifinale del tiro della fune, i bianconeri hanno indirizzato la competizione dalla loro parte. E se qualcuno avesse pensato a un esito diverso dopo il terzo posto nel lancio degli anelli, le prove in corsia ossia quelle della bigoncia e dei troppoli, hanno sancito la vittoria di Porta Caracosta. I bianconeri hanno vinto tre dei cinque giochi del Palio – nello specifico tiro con la balestra, corsa nella bigoncia, corsa sui troppoli –, mentre il lancio degli anelli e il tiro della fune sono andati ad appannaggio di Porta al Palagio.

Nella classifica finale la contrada del presidente Rino Sabatini, precede Palagio, Fiorentina e Pozzolo. Bello e colorato lo spettacolo offerto dalle tribune, colme in ogni ordine di posto, a testimoniare l’ottimo stato di salute del Palio, ben organizzato dalla Pro Loco, con il decisivo sostegno dell’Amministrazione comunale e la preziosa collaborazione delle contrade. Nel rispetto della tradizione i giochi sono stati preceduti dal corteo storico, con la corte medicea, le dame e i cavalieri, i musici, gli sbandieratori e le squadre. Alla fine, l’ora tarda, non stempera l’entusiasmo dei contradaioli di Porta Caracosta che alzano al cielo il drappo dipinto da Paola Imposimato. Ma l’avventura non finisce qui. Sabato 7 settembre nuovamente tutti in piazza Vittorio Emanuele II, in occasione del Palio dei ragazzi. Un’altra occasione di divertimento.