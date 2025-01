Palazzo Leggenda. Una festa per tutti i gusti

Palazzo Leggenda compie un anno. Un anno in cui la restaurata Torre dei Righi è ’fiorita’ quale estensione della biblioteca comunale “Renato Fucini“, con sale lettura, stanze multimediali e spazi di relazione per famiglie, bambini e ragazzi. Un anno da festeggiare. Sabato 25 dalle 10 in via Paladini ci saranno letture, laboratori e tante sorprese. Sarà l’occasione per ripercorrere un anno di storie, magia e creatività con attività pensate per grandi e piccini. Si comincia con "Le arance d’oro" narrazioni de La Valigia Blu (previste per le 10, le 16 e le 17). Seguiranno le "Torte d’autore", laboratorio creativo sulle opera golose che sarà proposto alle 9.30, alle 11.30, alle 16 e alle 17. La prima candeline sarà spenta alle 18, non mancherà la ’selfie station’ per immortalare gli istanti più divertenti della festa. Per partecipare, prenotarsi allo 0571 757873, o via mail a [email protected]. Ma il Palazzo si veste a festa già da mercoledì 22 con le letture ad alta voce per i i piccoli. Giovedì 23 alle 15.30 e alle 17, c’è la "Creatività Digitale. Effetti speciali!", (indicato dai 10 ai 15 anni).