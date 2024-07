Oggi le visite mediche di Colombo. Contatti quotidiani per Zurkowski

E quattro. Dopo Esposito, Vasquez e Viti oggi dovrebbe essere il giorno buono anche per l’ufficialità del quarto colpo messo a segno dal nuovo direttore sportivo Roberto Gemmi per il quarto campionato di fila in Serie A dell’Empoli. Fissate in giornata, infatti, le visite mediche per Lorenzo Colombo, rientrato dalla tournée negli Stati Uniti con il Milan dove lo scorso week-end ha realizzato una doppietta al Manchester City di Pep Guardiola. Il 22enne attaccante del Milan arriverà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Restano quotidiani anche i dialoghi con lo Spezia per il ritorno, il terzo, in azzurro di Szymon Zurkowski. In questo caso la trattativa potrebbe chiudersi già entro questo fine settimana con un accordo intorno al milione e mezzo di euro e un contratto biennale con riduzione dell’ingaggio per il centrocampista polacco, che come ha sempre voluto sarebbe finalmente un giocatore azzurro a titolo definitivo.

Nell’operazione non dovrebbe però rientrare come contropartita tecnica Degli Innocenti, che inizialmente sembrava potesse essere una soluzione per abbassare la richiesta economica del club ligure. Ma in questi giorni non si parla solo di mercato in entrata, ma anche in uscita perché l’Empoli ha alcuni interessanti giovani che meritano di andare a fare ulteriore esperienza in categorie inferiori.

Oltre all’esterno sinistro Angori, molto vicino al Pisa, anche l’ex compagno nell’ultima avventura in Lega Pro con il Pontedera, Lorenzo Ignacchiti potrebbe presto avere un’opportunità in B. Sul centrocampista classe 2004, autore di 4 gol e un assist nell’ultimo campionato, è forte infatti l’interesse della Reggiana. Per entrambi sarebbe uno step ulteriore di crescita e si tratterebbe di un prestito secco per questa stagione. Per quanto riguarda le altre operazioni non c’è da aspettarsi ulteriori movimenti nel breve, visto che la società sta valutando bene il materiale che già è a disposizione di mister Roberto D’Aversa, insieme ai profili che sono stati messi sotto osservazione.

