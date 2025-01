Nuovo nido a Spicchio: "Fare il punto sui lavori"

Un’interrogazione per chiedere a sindaco e giunta di fare il punto sullo stato d’avanzamento dei lavori legati alla realizzazione del nuovo asilo nido di Spicchio. E’ stata presentata da Giuseppe Pandolfi, capogruppo di In Comune per Vinci, e dovrebbe essere discussa nella prossima seduta del consiglio comunale di mercoledì. Il sindaco Daniele Vanni ha ricordato come si trattasse di una struttura che, quando sarà completata, sarà capace di ospitare 25 bambini. Sarà composta da due sezioni, ciascuna dotata di spazio per il gioco, per la mensa e per il riposo (oltre ai servizi igienici, ad una sala dedicata alle educatrici e ad una cucina). Non sono mancate le polemiche, nei mesi scorsi: consiglieri di centrodestra Scipioni, Varrecchia, Mussetti e Parri sostenevano come l’inizio delle operazioni fosse stato inizialmente previsto per il novembre del 2023 e che avrebbe dovuto concludersi lo scorso anno. E hanno accusato il primo cittadino di non aver dato risposte chiare sui motivi del ritardo.