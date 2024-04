Nuovo arcivescovo. La gioia della diocesi

Don Gherardo Gambelli, il prete delle periferie, dall’Africa al carcere, è il successore del cardinale Betori e la diocesi saluta il suo arrivo. "La diocesi partecipa alla gioia della Chiesa di Firenze per il dono che papa Francesco ha fatto con l’elezione del nuovo arcivescovo, nella persona di don Gherardo Gambelli – scrive il vescovo monsignor Giovanni Paccosi – e assicura fin da adesso la vicinanza e la preghiera di tutti i fedeli al neo eletto primate". E poi ancora: "La Diocesi, legata da vincoli di comunione ecclesiale con la Chiesa metropolitana fiorentina – prosegue la nota –, di cui è suffraganea, desidera esprimere anche un sincero ringraziamento al cardinale Giuseppe Betori, per la guida saggia e sapiente assicurata all’arcidiocesi di Firenze e alla Chiesa toscana negli ultimi tre lustri". Nato a Viareggio, 55 anni che compirà il prossimo 23 giugno, don Gambelli, è parroco della chiesa della Madonna della Tosse, cappellano dell’istituto penitenziario di Sollicciano e vice-direttore spirituale del Seminario dal 2023 quando è rientrato a Firenze dopo undici anni trascorsi come missionario in Ciad.