"Nuovi spazi di aggregazione per la comunità"

Si riparla di giovani anche nel Limitese, in vista della tornata elettorale di giugno. Diego Crocetti (coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite) e Niccolò Tani (consigliere comunale di Fratelli d’Italia) spiegano difatti: "È nostra intenzione come coalizione *siAMO Capraia e Limite* procedere alla creazione di spazi polifunzionali di aggregazione per la nostra comunità. E pertanto andremo a razionalizzare tutti i giochi per bambini e gli attrezzi ginnico-sportivi ad ora sparsi su tutto il territorio comunale, installandone di nuovi attraverso bandi europei e sponsorizzazioni. Ciò permetterà di avere 3-4 macro aree giochi sul territorio comunale. Riqualificheremo pertanto l’area verde nei pressi della scuola di Capraia, l’area dei ‘giochi blu’ a Limite e procederemo a sistemare definitivamente la zona stadio di Capraia con la creazione di una nuova area ludico sportiva adiacente a questo". La sicurezza e la manutenzione dei giochi per i bambini - aggiungono - "sarà costante nel tempo e pertanto, di concerto con il candidato sindaco Emanuel Di Mauro andremo a dar inizio a questi progetti nei primi 6 mesi. Vogliamo che il nostro comune torni ad essere un polo attrattivo per giovani e famiglie, perché solo creando un senso di comunità e di vivibilità il nostro comune potrà crescere e prosperare negli anni a venire".