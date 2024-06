Nuovi locali all’auditorium. L’inaugurazione è una festa

Tutta la comunità in festa. Una comunità fatta di giovani, cittadini, educatori, associazioni e istituzioni si è ritrovata a Fucecchio, prima sul Poggio Salamartano e poi al Parco Corsini, per celebrare l’inaugurazione dei nuovi locali dell’auditorium La Tinaia e del Centro giovani Sottosopra. La sindaca Emma Donnini, l’arciprete della collegiata di Fucecchio Andrea Pio Cristiani, e il direttore della Fondazione CR Firenze, il dottor Gabriele Gori, che ha sostenuto il progetto di ristrutturazione sul bando comunale “Spazi attivi – percorsi di rigenerazione urbana 2022”, sono intervenuti per sottolineare l’importanza del forte senso di comunità di Fucecchio, con bambini e ragazzi protagonisti in spazi per incontri, laboratori, iniziative e momenti formativi, anche in collaborazione con scuole e associazioni giovanili. "L’obiettivo – ha evidenziato la sindaca – è sviluppare nuove attività sociali, educative e culturali per giovani anche sopra i 15 anni. La vicinanza dell’indirizzo moda dell’istituto superiore Checchi e il collegamento degli spazi col centro storico permettono lo sviluppo di iniziative con altri servizi comunali, contribuendo così a una rivitalizzazione culturale e sociale del paese". All’inaugurazione hanno partecipato molti ragazzi del Centro giovani, il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, la redazione di Melavevigiàdetto e il gruppo dell’associazione #FucecchioèLibera.

L’evento si è aperto con uno spettacolo circense dei ragazzi del laboratorio organizzato dagli educatori e dall’Associazione Circo Ribalta, seguito dall’esibizione del coro voci bianche del gruppo musicale degli studenti dell’istituto comprensivo.