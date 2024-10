Nuovi alloggi popolari. Gli ex magazzini comunali ospiteranno 12 famiglie

Servono case. Il Comune di Empoli, al termine di un lungo iter, ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione 12 nuovi alloggi ‘Erp’ nei volumi degli Ex Magazzini Comunali, in via Bonistallo. Il progetto è stato presentato da Publicasa Spa. Obiettivo: partecipare all’avviso pubblico della Regione per ottenere i finanziamenti. Invero, sembrava di poter andare a dama qualche tempo fa ma poi questi soldi non c’erano. Ora si può invece agire. Si tratta di oltre 2,5 milioni di euro di investimento. Il Comune precisa che l’attuazione del progetto è subordinata all’ottenimento del finanziamento regionale a totale copertura dell’intervento proposto da Publicasa. Che cosa si vuole ottenere? Lo spiega direttamente l’amministrazione empolese: più alloggi di edilizia residenziale pubblica per dare risposte all’emergenza abitativa. Dunque si riconvertiranno gli ex magazzini del Comune, in zona Carraia. L’esatto importo è 2.578.616,75 euro.

Il progetto prevede la realizzazione di due edifici, con in mezzo un’area a verde comune. Ciascun edificio è costituito da sei alloggi su un totale di tre piani fuori terra. Nelle aree esterne sono previsti stalli per parcheggio. Questo il commento del vicesindaco con delega alla casa, Nedo Mennuti: "Nell’ambito dell’emergenza casa, vediamo una riduzione importante di fondi dal Governo. Per questo con Publicasa partecipiamo a un bando regionale che mette a disposizione 30 milioni di euro a disposizione per le case Erp. A Empoli abbiamo 565 case Erp, tutte occupate, e 360 famiglie ancora in lista d’attesa. Questa è una goccia nel mare dei bisogni che stanno aumentando, ma continuiamo a impegnarci per avere abitazioni da concedere in affitto a prezzi accessibili per chi è più in difficoltà". Si arriva a questo risultato - ancora parziale ovviamente, poiché dovremmo attendere i canonici tempi tecnici del progetto esecutivo e dei lavori - in seguito al protocollo d’intesa approvato a livello di Circondario nel 2012. Questo protocollo prevede la costruzione di complessivi 57 alloggi Erp, localizzati in sei comuni dell’odierna Unione. Nello specifico, l’intervento di recupero di via Bonistallo venne approvato nel 2020. Le carte quindi sono pronte, adesso la chiave sta di nuovo nella disponibilità dei fondi regionali. Però, da quanto si è appreso ieri, potrebbe essere la volta buona.

Andrea Ciappi