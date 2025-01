Nuova biblioteca. Affidato l’incarico per il progetto

Una nuova biblioteca, all’interno del plesso scolastico, a disposizione tanto degli alunni quanto della cittadinanza in generale. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che proprio pochi giorni fa ha affidato l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità dell’opera. "Un’azione con cui diamo seguito al programma elettorale. La realizzazione di una nuova biblioteca che possa essere anche un centro polivalente per l’organizzazione di iniziative culturali è certamente uno dei progetti più importanti – ha confermato a tal proposito il sindaco Paolo Pomponi – si tratta di un percorso ancora in fase embrionale, attualmente stiamo sviluppando lo studio di fattibilità. Ma vogliamo arrivare a redigere il progetto in modo da poter essere pronti ad intercettare eventuali bandi di finanziamento. L’idea è di inserirla all’interno del polo scolastico, ma di aprirla a tutti. Perchè l’attuale biblioteca è funzionale, ma è un po’ sottodimensionata rispetto al flusso degli utenti ed al numero di volumi presenti".

Quali saranno quindi i prossimi passaggi? Il primo è quello di completare il progetto di fattibilità: entro il primo semestre dell’anno, l’intenzione è di far sì di avere il piano di massima pronto per capire l’ordine di grandezza delle risorse necessarie ed "immaginare" l’edificio. A quel punto, con l’approvazione della progettazione, si aprirà la fase cruciale: gli uffici comunali saranno chiamati a controllare la pubblicazione di eventuali bandi per co-finanziare l’opera, anche se non è detto che il Comune non possa utilizzare anche risorse proprie. Sarà insomma un cammino lungo, da sviluppare al massimo nei prossimi anni. Ma il sasso, se non altro, è stato lanciato.