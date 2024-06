Notti romantiche per il ’Borgo diVino’

Una trentina di cantine locali e nazionali presenti per un’esperienza degustativa a 360 gradi immersi nella suggestiva cornice di uno dei più bei borghi d’Italia, accompagnati dalle note di "Notti romantiche". Torna a fare tappa a Montaione venerdì, sabato e domenica prossimi "Borgo diVino in tour". Oltre alla possibilità di assaggiare le oltre 100 etichette proposte, un percorso formativo allestito lungo l’itinerario dell’evento accompagnerà i visitatori passo dopo passo tra vicoli e piazze, per un vero e proprio viaggio di conoscenza nell’arte della viticoltura e nell’abbinamento cibo-vino. Ad accompagnare le degustazioni, sarà infatti allestita un’area gastronomica dove poter gustare piatti tipici locali e altre prelibatezze. Sarà presente poi anche uno spazio riservato alla promozione delle tipicità dei Borghi più belli d’Italia, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori associati. Ma le iniziative non sono finite qui. Nel weekend infatti la degustazione sarà accompagnata dal concerto "Notti romantiche": sabato si esibirà Antonella Marangolo con l’arpa e Valentina Bagni e Linda Marruganti al piano e voce. Domenica, invece, ancora Valentina Bagni al piano e voce e Linda Leccese al violino. La rassegna enologica si svolgerà venerdì e sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 12 alle 22.