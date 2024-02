Nonna Silvi torna in Senato. Nuovo premio

Oltre 400mila follower su Facebook, due milioni di persone la seguono su Instagram e un altro milione e mezzo di seguaci su Tik Tok trae ispirazione dalle sue ricette condivise ogni giorno dal "set" allestito al laboratorio di Castelfiorentino, dal quale sforna dolci e successi. Silvana Bini, o meglio "Nonna Silvi", regina dei social, ormai è inarrestabile. E fa incetta di premi. L’ultimo è una conferma. Come lo scorso anno, con le sue ricettine semplici, i video, le gag esilaranti e la sua spontaneità tutta toscana, la pasticciera di 83 anni è riuscita a coinvolgere una vasta fetta di pubblico italiano e straniero. Ed è volata di nuovo a Roma dove, nella sala capitolare del Senato della Repubblica, ha ritirato il premio come ’Eccellenza italiana 2024’. Già nel 2023, la nonna influencer, originaria di Montespertoli e anima del forno di famiglia (il Martini, a Montelupo Fiorentino), si era portata a casa il ’Premio Assotutela 2023 per le Eccellenze Italiane’, marchio riconosciuto dal ministero per lo sviluppo e l’economia.

Ora la nonna ha fatto bis e durante il viaggio verso la capitale continua a intrattenere i suoi fan virtuali. "La nostra schiacciata è mondiale - dice punzecchiando Tommaso Mazzanti dell’Antico Vinaio di Firenze - ma non so se batte la vostra". Elegantissima, in tailleur nero, scatta foto ricordo tenendo stretta la targa e stringendosi attorno ai nipoti. Ma freme, vuol tornare a impastare. "C’è il ciambellone della nonna, da preparare". E un mucchio di torte di San Valentino già ordinate, che dal suo forno finiranno sulle tavole degli innamorati di mezzo mondo.

Y.C.