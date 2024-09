Nelle terre di Cosimo I. In tanti ai quattro tour

Grande partecipazione per l’iniziativa "Nelle terre di Cosimo I de’ Medici", tour guidato alla scoperta dei luoghi legati al celebre personaggio promossa dal Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, dai Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi e dall’associazione culturale Iter Mentis in occasione del 450° anniversario della morte. La rassegna, svoltasi in quattro date ciascuna delle quali ha fatto registrare il tutto esaurito ha coinvolto i partecipanti in una serie di visite guidate a tre tappe tra Fucecchio e Cerreto Guidi: dalla villa Medicea di Cerreto, passando per il Padule fino ad arrivare al Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano. Tanto l’entusiasmo e l’apprezzamento per la visita di luoghi tradizionalmente al di fuori delle classiche mete turistiche"Rivolgo un grande ringraziamento – queste le parole della sindaca Emma Donnini – agli organizzatori ma soprattutto alla Regione Toscana e al presidente Eugenio Giani che grazie al finanziamento di questa iniziativa permettono di scoprire o riscoprire dei meravigliosi luoghi che una storia cinquecentenaria alle spalle. Adesso stiamo valutando come dare continuità a questi percorsi importanti per i nostri cittadini e per i turisti".