Nel volume di Maestri il dramma di Gaza

Il Circolo Arci Pacchi di Fucecchio presenta il primo appuntamento della nuova stagione di ’Libri a Pacchi’, ciclo di incontri dedicati alla letteratura e alla saggistica contemporanea, con la presenza degli autori. Sabato alle 17.30 il protagonista dell’iniziativa sarà il libro ’Il penultimo respiro di Gaza’ di Andrea Maestri, con la presenza dell’autore. A presentare la serata Alberto Cafaro e Sara Matteoli. Andrea Maestri, avvocato ed ex parlamentare, presenta il suo lavoro sul genocidio in corso, denuncia i diritti umani violati, e apre una riflessione sulla responsabilità e sulle azioni di resistenza possibili di un popolo che ha attraversato decenni di conflitto e di crisi umanitaria, ma nonostante tutto mantiene un grande attaccamento alla vita con tenacia e resistenza. Attraverso una narrazione intensa, Maestri invita il lettore a riflettere sulle responsabilità politiche e morali della comunità internazionale, spesso spettatrice silenziosa di un dramma che coinvolge intere generazioni. Durante l’incontro sarà possibile approfondire con l’autore i temi trattati, affrontando questioni centrali come la violazione dei diritti umani, la sofferenza dei civili e la complessità geopolitica di una regione che non conosce tregua.