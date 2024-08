Musica nel chiostro: ultimo concerto

Musiche di Beethoven, Rossini, Mendelssohn e Verdi riecheggeranno domani sera a partire dalle 21.15 nella suggestiva cornice del chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa a Empoli. A eseguirle l’orchestra dell’associazione culturale Il Contrappunto, che per l’occasione sarà diretta dagli allievi della masterclass di Direzione d’Orchestra, tenuta in questi giorni dal maestro Massimiliano Caldi (nella foto) presso la Sala Teatro Il Momento di Empoli. L’evento di domani sera è infatti il concerto conclusivo delle lezioni seguite da sette giovani direttori d’orchestra provenienti da tutta Europa (Maximilian Gililov, Jacek Hyzny, Weronika Dudek, Trajan Muryn, Alberto Bonivento, Massimo Bertini e Malicski Krisztián), che hanno deciso di perfezionarsi proprio a Empoli sotto l’attenta supervisione di un maestro come Massimiliano Caldi, grazie all’organizzazione dell’associazione Il Contrappunto dei maestri Damiano Tognetti e Andrea Mura. Milanese, dopo gli studi in composizione, Caldi si è diplomato in Pianoforte e in Direzione d’Orchestra, diventando dal 2006 direttore artistico e musicale dell’Orchestra da Camera Slesiana di Katowice e direttore principale dal 1998 dell’Orchestra da Camera Milano Classica. Ha lavorato con le principali orchestre italiane esibendosi tra l’altro nelle sale di mezza Europa e non solo.