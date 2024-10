Museo del vino. Inaugurazione con gli etruschi

Il mese prossimo, al primo piano del Centro per la cultura del vino I Lecci, verrà inaugurata anche un mostra sui reperti archeologici etruschi rinvenuti casualmente nel 2019 nel corso di un cantiere in via Nebbiano. Proprio pochi giorni fa il Comune si è attivato, anche con il supporto della Soprintendenza, per la richiesta delle teche che dovranno ospitare i reperti emersi dal pozzo etrusco rinvenuto ormai un quinquennio fa. A completare la collezione, oltre a frammenti di vasi, ci saranno monete ed utensili. Un’esposizione che dal momento dell’apertura sarà visitabile certamente sino al 2026 (quando scadrà l’accordo per le apposite teche) ma che diverrà a conti fatti permanente, in quanto allo scadere del termine sarà comunque individuata una nuova soluzione (di concerto con la Soprintendenza ai Beni Culturali) affinché il materiale etrusco resti esposto. "Un’azione per valorizzare ulteriormente il territorio – ha commentato il sindaco Alessio Mugnaini (nella foto) – in chiave turistica". Se poi il centro di documentazione che sarà dedicato con tutta probabilità al sacerdote e scienziato montespertolese Bartolomeo Intieri è ormai quasi pronto (e dovrebbe essere inaugurato a novembre) il 2025 sarà l’anno del nuovo Museo del Territorio, che raccoglierà idealmente il testimone dal Museo della vite e del vino: l’obiettivo dell’amministrazione è quello di concludere i lavori entro i primi giorni della prossima estate.