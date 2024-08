Municipale alla stazione: "I soldi per la nuova sede"

La manovra “Empoli 100 giorni“ da 14 milioni di euro approvata in consiglio comunale il 29 luglio ha, tra i suoi punti più significativi, quello dello stanziamento di 250mila euro per i lavori al primo e secondo piano della biglietteria bus di via Palestro in zona stazione, per realizzare la nuova sede della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni. "Lo abbiamo detto e lo faremo: 250mila euro di risorse comunali sono stati stanziati per la nuova sede della Polizia Municipale – commenta soddisfatto il sindaco Alessio Mantellassi –. Vogliamo sfruttare questo patrimonio al momento inutilizzato e vogliamo far sì che in piazza Don Minzoni ci sia un presidio di sicurezza in più. I piani in cui verranno a concretizzarsi i nuovi uffici della Municipale sono in buono stato, hanno solo bisogno della conformazione adatta per il lavoro degli agenti. Sempre sul fronte sicurezza, stiamo lavorando con il comandante Massimo Luschi e il resto del corpo di Polizia Municipale per una programmazione di turni di controllo di parchi e piazze anche notturni, oltre al pattugliamento a piedi che si intensificherà con il progetto co-finanziato con la Regione Toscana".

Il comando, attualmente in via Cavour, si trasferirà in una zona sensibile come quella della stazione ferroviaria, terza per transito di utenti in Toscana, così da favorire un presidio costante nelle ore del giorno. La centrale operativa unica troverà spazio nei nuovi locali: da lì verranno prese in carico tutte le segnalazioni e le richieste, da diffondere nei comandi territoriali degli undici Comuni e nelle pattuglie presenti nel territorio. Nei nuovi spazi verrà ospitata anche la ‘stanza della sicurezza’, ossia la control room per monitorare le telecamere di videosorveglianza disseminate sul territorio di Empoli. I lavori nello specifico riguarderanno principalmente il rifacimento degli impianti elettrici e termici, i servizi igienici e l’ascensore. Prima di elaborare la disposizione dei vari uffici a servizio degli agenti. Saranno occupati, come già detto, il primo e secondo piano di un immobile in un’area strategica, che sarà così rimosso dal Piano Alienazioni. "La stazione di Empoli è la terza in Toscana per numero di viaggiatori ed è inevitabilmente un luogo sensibile – spiega l’assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini –. Portare lì la sede della polizia municipale significa migliorarne la sicurezza, ma anche garantire a chi si occupa di tutte e tutti noi un ambiente di lavoro rinnovato, più moderno e sicuro, perché sicurezza e lavoro sono due facce della stessa medaglia. Le preoccupazioni delle persone sono una nostra priorità e per questo nei primi 100 giorni di questo mandato ci stiamo occupando soprattutto di sicurezza, investendo risorse per l’assunzione dei vigili di prossimità, per realizzare una nuova sede della Polizia Municipale e riqualificare il parco Mariambini e quello della Rimembranza".