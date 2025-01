Minori e carcere. Progetto di Shalom

La missione di Shalom in Gambia – guida dal fondatore monsignor Andrea Cristiani – si è conclusa con l’ incontro con il sottosegretario al Ministero degli Interni per definire il progetto con i minori carcerati e valutare le opportunità di cooperazione nel paese dopo aver ottenuto il riconoscimento governativo. Si tratta di un "riconoscimento – viene spiegato – con il quale potremo avere l’esenzione per i container con i materiali dei progetti". Shalom ha anche incontrato la direzione per l’infanzia per un confronto sulla possibilità di attivare le adozioni internazionali. C’è anche sul tavolo un progetto di sostegno per gli orfani dei morti del mediterraneo, per i quali Shalom si impegna a reperire offerte per le tasse scolastiche e la sanità. Un legale seguirà la procedura di accreditamento del movimento presso il Governo gambiano.