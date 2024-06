Masini sulle manutenzioni: "Attenzione a castello e mura"

"Il Castello di Certaldo o Certaldo Alto rappresenta uno dei luoghi imperdibili per qualsiasi viaggiatore che faccia tappa in Valdelsa. Ma ha bisogno di essere ben conservato e ben valorizzato". È il pensiero di Lucia Masini, che ha esternato nelle scorse ore durante la visita a Certaldo del deputato di FdI Fabrizio Rossi. Nel sopralluogo, la candidata sindaco del centrodestra ha ribadito la propria contrarietà al cantiere del centro urbano e al nuovo assetto che avranno piazza Boccaccio e via 2 Giugno. "Bisogna potenziare i collegamenti fra il Castello e la zona bassa di Certaldo tramite un importante intervento di manutenzione della strada che da via del Bosco conduce a Certaldo Alto – ha detto Masini – per la funicolare con un’estensione dell’orario soprattutto serale, valutando abbonamenti a prezzo calmierato e riduzioni per i residenti". "Dobbiamo agire con urgenti interventi di restauro e conservazione su alcune torri che se ben valorizzate rappresenterebbero una ulteriore attrazione turistica – ha concluso Masini – e sulle mura perimetrali del Castello che in alcune sezioni presentano un deterioramento eccessivo".