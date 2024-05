Masi: "Tribunale indispensabile"

Il tema giustizia al centro del dibattito della campagna elettorale: il candidato Leonardo Masi (Buongiorno Empoli - M5S - SIAmo Empoli) risponde all’appello degli avvocati. "Ritengo che la riapertura del tribunale di Empoli sia un servizio importante per tutta la cittadinanza e le imprese del territorio – dice – perché ci sono dei disagi dei cittadini che devono essere risolti. Si deve andare a Firenze anche per un semplice certificato del casellario giudiziario, necessario per ogni contratto di lavoro".

Sulla vicenda sono nuovamente intervenuti nela giornata di giovedì gli avvocati e il vicepresidente dell’Associazione degli avvocati della zona empolese e valdelsa, Gian Paolo Stefanelli, ha chiesto una risposta concreta ai candidati sindaco. "Buongiorno Empoli è sempre stato favorevole a questa richiesta – commenta Masi – Ma in consiglio comunale abbiamo assistito a un balletto di bandiera tra il Pd e Poggianti, più interessati alla difesa o alla critica del governo centrale che agli interessi degli empolesi". "A noi, che non abbiamo padri e padrini da accontentare a Roma, interessa solamente il benessere della comunità – conclude Masi – e pensiamo che una sede del tribunale su Empoli sia indispensabile. La giustizia presenta già talmente tanti iter burocratici e ritardi che la prossimità con i cittadini non può che aiutare".