Mare agitato nel centrodestra. E Palazzo spara a zero sui social: "Promosso l’impegno della Lega"

"Quando nella stessa cabina, con due schede diverse, mille cittadini cambiano voto e scelgono un’altra proposta politica, evidentemente, qualche domanda da porsi c’è e sicuramente un passo indietro deve essere fatto. A danneggiare il centrodestra la scelta di un candidato inadeguato, vista la (non) campagna elettorale fatta e la distanza marcata dai cittadini".

È la ’bordata’ sparata via social dall’ex-consigliere della Lega Eliseo Palazzo all’indirizzo della candidata a sindaco Lucia Masini, che promette di agitare le acque all’interno del coalizione di centrodestra. Nonostante Palazzo e Damiano Baldini siano stati i candidati consiglieri ad aver ottenuto più preferenze nell’area Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia, il 4,78% dei consensi fatto registrare dal Carroccio non è bastato per garantire loro la conferma. A rappresentare il centrodestra in consiglio fra i banchi d’opposizione sarà quindi solo FdI, tramite Masini e Riccardo Borghini. "I cittadini hanno apprezzato l’impegno della Lega in consiglio comunale, ma non il candidato che Fratelli d’Italia ha messo sul piatto – ha scritto Palazzo, chiudendo la sua invettiva – continueremo a lavorare anche fuori dal consiglio, ce lo hanno chiesto i certaldesi".

Un attacco, quello arrivato dall’esponente di un partito alleato, al quale la diretta interessata ha deciso di non replicare (perlomeno direttamente). Anche se, nel commentare l’esito del voto, ringraziare gli elettori e congratularsi con il nuovo sindaco Giovanni Campatelli, ha fatto notare come FdI sia il primo partito del centrodestra anche a Certaldo. "Il risultato di Fratelli d’Italia non solo ha posto le basi di un progetto politico per una formazione che si è presentata per la prima volta alle elezioni amministrative di Certaldo – ha commentato –, ma è anche motivo di orgoglio per essere il primo partito di opposizione che con due eletti in consiglio comunale ci consentirà di onorare il mandato ricevuto dai cittadini in modo propositivo e rappresentativo. È un nuovo inizio per crescere più forti e favorire la buona amministrazione nell’esclusivo interesse della popolazione. Inizieremo a lavorare dai banchi della minoranza per il bene comune dei concittadini con una opposizione aperta, serena e costruttiva".

