Maioliche danneggiate. Al via il maxi-restauro: "Salviamo il patrimonio"

Cinque opere in maiolica della collezione del Museo della ceramica di Montelupo devono essere sottoposte ad un accurato restauro. Saranno quanto prima trasferite in uno studio specializzato di Firenze per le necessarie ‘cure’. Che cosa è successo?

Lo scorso 21 dicembre a seguito del ribaltamento del ripiano interno alla vetrina in esposizione sul quale erano sistemate, le maioliche si erano danneggiate. Un fatto del tutto accidentale. Tuttavia, le opere sono organiche al museo e si è ritenuto opportuno rimetterle in sesto.

Il Comune ha individuato lo studio e ha già stanziato la spesa necessaria, pari a circa 9mila euro, tramite l’assicurazione.

"Un’esigenza – secondo l’amministrazione – per tutelare il patrimonio". Le presupposte operazioni di restauro sono state richieste e validate nelle loro modalità dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, nelle scorse settimane.

Dunque adesso è tutto pronto per il trasferimento delle maioliche a Firenze e il loro ripristino, per essere posizionate poi quanto prima nel museo. Che è simbolo dell’identità cittadina (allo studio un ulteriore logo, anche questo commissionato dal Comune) ed è tra i più importanti su scala almeno nazionale per la storia dell’arte della ceramica.

Andrea Ciappi