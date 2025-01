Magnani sperimenta col suo “QuiProQuo“

EMPOLIDue le mostre fotografiche che verranno inaugurate oggi alle 17 e alle 17.30 nella sede di Sincresis, associazione culturale per le arti contemporanee sita in via della Repubblica a Empoli. La prima esposizione, intitolata “QuiProQuo“, riunisce una selezione di opere fotografiche dell’artista Daniele Magnani (nella foto), vincitore nel 2024 del premio fotografia della rivista Arte edita da Mondadori, frutto della ricerca degli ultimi anni. Il filo conduttore è la sperimentazione del mezzo fotografico come veicolo creativo nelle sue varie possibilità e la ricerca di un diverso modo di fruizione da parte dell’osservatore. Dopo essersi diplomato in Grafica Pubblicitaria a Modena ed aver studiato pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze, ora Magnani lavora a Empoli nel suo studio Monolite. Parallelamente saranno presentati gli scatti di Danilo Cecchi intitolati “Les Empolitains/The Empolitans“, ossia una serie di ritratti di strada de “Gli Empolitani“, che come afferma lo stesso autore "sono coloro che vivono a Empoli, ma non sono nativi del luogo, vi sono arrivati, chissà quando, chissà da dove e chissà perché". Nato ad Empoli, architetto di professione, Cecchi comincia a fotografare nel periodo universitario concentrandosi sul bianco e nero e prosegue dedicandosi allo studio della storia della fotografia e dei rapporti fra la fotografia e le altre arti.