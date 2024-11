L’Unicorno arriva in anticipo. Il maxi cantiere sposta il festival

La diciottesima edizione della ’Festa dell’Unicorno’ si è chiusa poco più di tre mesi fa, portando nel borgo di Vinci centinaia di cosplayer, decine di migliaia di visitatori e ospiti d’eccezione quali Cristina D’Avena, i Meganoidi. E ci sono già le date per la prossima, che si svolgerà in anticipo rispetto alle ultime edizioni a causa del maxi-cantiere ’Vinci Immaginari Futuri’ che dovrebbe partire entro la fine della settimana. Lo hanno comunicato nelle scorse ore gli organizzatori, specificando come la Festa dell’Unicorno 2025 inizierà il prossimo 11 luglio per concludersi il 13 luglio successivo dopo la consueta tre giorni di eventi.

"Con queste nuove date avremo modo di evitare i cantieri edili più invasivi e svolgere la manifestazione in totale sicurezza – hanno fatto sapere - senza dover rinunciare a preziosi spazi. Sarà un’opportunità per rinnovare e migliorare la manifestazione". La diciannovesima edizione della festa si terrà quindi con un paio di settimane d’anticipo se paragonata alla diciottesima, che iniziò il 25 luglio scorso per concludersi il 27. Per una decisione che l’organizzazione ha preso tenendo conto di più fattori, partendo dalle previsioni di svolgimento del cantiere da oltre tre milioni di euro finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira a riqualificare il borgo. Un altro fattore tenuto in considerazione riguardava l’intenzione di non sovrapporre la Festa ad altre manifestazioni di fumetti e cosplayers previste fra aprile e maggio in realtà comunali non lontane, come il Ludicomix di Empoli o il Serravalle Fort Comix di Serravalle Pistoiese (o come il Venezia Comics, il Romics o il Gamics di Carrara, per guardare oltre).

Ha infine inciso la componente del meteo, con la necessità di individuare un periodo nel quale le probabilità di pioggia sono tendenzialmente più basse. Si prospetta insomma un’edizione anomala, ma si punta comunque sul largo seguito che la manifestazione si è ormai creata in due decenni. E Daniele Vanni, in veste di sindaco ed ex-direttore artistico della Festa, si è detto fiducioso. "La Festa dell’Unicorno è un evento che richiama a Vinci migliaia di visitatori e che sarà uno dei punti di forza del nostro calendario delle manifestazioni – ha detto il primo cittadino - anche se nel 2025 Vinci sarà caratterizzato da cantieri per i lavori del progetto ’Immaginari Futuri’, nei giorni del festival ci organizzeremo per ridurre il disagio al minimo".

G.F.