Lotta all’abbandono dei rifiuti. Ecco gli ispettori ambientali. Vita più difficile per i ’furbetti’

Da novembre anche Montespertoli avrà i suoi ispettori ambientali per ridurre l’abbandono dei rifiuti che purtroppo ancora oggi rimane uno dei problemi del territorio ma anche per essere vicini ai cittadini sensibilizzandoli al rispetto dell’ambiente. Alla presenza del sindaco Alessio Mugnaini, del vicesindaco e assessore all’ambiente Marco Pierini, del presidente di Alia Multiutility Lorenzo Perra e di Simone Boschi direttore dell’area controllo e rendicontazione servizi di Alia sono state presentate queste nuove figure professionali che opereranno in sinergia con l’amministrazione comunale e a stretto contatto con gli agenti di polizia municipale. Quattro sono i progetti che Alia ha messo in campo per salvaguardare il territorio montespertolese: il controllo “Porta a Porta”, il “Pronto Intervento Ambientale “, il Progetto Decoro” e “Montespertoli Pulita”. Il “Pronto Intervento Ambientale” insieme a “Montespertoli Pulita” è un tassello fondamentale di questo nuovo progetto con pattugliamenti per prevenire e vigilare sugli abbandoni, coinvolgendo anche i singoli cittadini che potranno segnalare tramite il numero verde o l’ app di Alia gli abbandoni per attivare subito gli ispettori e le forze dell’ordine. "Un servizio molto importante – commenta il sindaco Mugnaini - in un’area come quello montespertolese che conta centoventicinque chilometri quadrati con zone poco abitate dove gli abbandoni sono una piaga sul territorio". Altro servizio importante è il “Controllo Porta a Porta” dove gli ispettori avranno il compito di verificare il giusto conferimento dei rifiuti durante la raccolta differenziata degli utenti, informandoli in caso di errori o negligenze. “Gli ispettori ambientali – tiene a precisare Simone Boschi – sono figure professionali e specializzate che Alia ha formato e che, grazie al loro intervento, si è potuto notare nelle aree già presidiate una forte diminuzione di reati e un miglioramento nel decoro urbano”. Altro servizio importante è il “Progetto decoro” dove gli ispettori presteranno particolare attenzione ai cestini dei rifiuti, alle campane del vetro e ai centri abitati per migliorarne la vivibilità. "Un servizio che mira a monitorare il territorio contro gli abbandoni – aggiunge Lorenzo Perra – ma soprattutto a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle regole". Un sistema di raccolta differenziata nel territorio montespertolese che oggi è all’85% e che, tramite il nuovo sistema di tariffazione corrispettiva, premierà chi si impegna nella differenziazione dei rifiuti stessi.

"Per tutelare l’ambiente bisogna utilizzare una molteplicità di strumenti e questo è un ulteriore tassello – conclude Marco Pierini – ai tanti strumenti che ci sono sul territorio infatti da quindici anni Montespertoli ha scelto il servizio “porta a porta” e ultimamente un servizio impiantistico all’avanguardia come il biodigestore di Casa Sartori". Un servizio a fianco del cittadino per migliorare ancora la vivibilità nel nostro territorio che si unisce alle molteplici attività che l’amministrazione comunale ha già messo in campo nei mesi scorsi come il servizio di videosorveglianza mediante foto-trappole oltre alla collaborazione con i Circoli della zona organizzando le giornate di raccolta “Puliamo la frazione”.

Paolo Sirigatti