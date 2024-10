Le lezioni ’salvavita’. Al via il corso gratuito per volontari alla PA

Dopo una domenica di impegno per la promozione delle pratiche di protezione civile nell’ambito della campagna “Io non rischio“(nella foto il gruppo alla Pieve a Ripoli) – alla fine della quale già la sola Pubblica Assistenza di Fucecchio ha contato 300 colloqui informativi con i volontari impegnati a far conoscere le misure anti-rischio– ecco una nuova sfida per le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Ha preso ufficialmente il via il nuovo corso di primo livello per diventare soccorritore alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Il corso, gratuito e aperto a tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni e si terrà nella sede di Via XX Settembre 17, con lezioni previste ogni lunedì e mercoledì alle 21 per sei settimane. Obiettivo: apprendere competenze fondamentali di primo soccorso, come l’uso del defibrillatore semiautomatico, le manovre di disostruzione per adulti e bambini. "Saper affrontare un’emergenza può davvero salvare vite – commenta la presidente delle PA, Eleonora Gallerini –. Con questo corso, vogliamo fornire a tutti gli strumenti necessari". Le iscrizioni sono ancora aperte. Per info e iscrizioni 0571 9806 o [email protected].