Le iscrizioni a scuola. Ecco l’indirizzo musicale

Il Comune di Fucecchio avverte che dalle 8 dell’8 gennaio alle ore 20 del 31 gennaio sarà possibile presentare le iscrizioni per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado online attraverso la piattaforma unica raggiungibile. Nella scuola secondaria di primo grado di Fucecchio sarà attivato da quest’anno anche l’indirizzo musicale. Sarà possibile studiare uno tra i seguenti strumenti: pianoforte, flauto traverso, clarinetto e corno. Per le famiglie prive di strumentazione informatica la segreteria dell’istituto comprensivo Fucecchio si rende disponibile a fornire il necessario supporto, previo appuntamento telefonico al numero 0571 20113 (sarà possibile prendere appuntamento a partire da venerdì 27 dicembre). Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, le iscrizioni saranno invece ancora in forma cartacea. L’istituto comprensivo Fucecchio apre le porte dei suoi tredici plessi in vista delle iscrizioni. Venerdì 6 dicembre ci sarà la presentazione dell’offerta formativa al teatro Pacini: alle 17 per la scuola dell’infanzia, alle 18 per la scuola primaria. Poi a seguire il calendario disponibile per tutte le famiglie.