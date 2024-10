Lavoro e sicurezza. Incontro sulla prevenzione. Studenti protagonisti

Un momento di riflessione per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico. Cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro? Se ne parlerà a Fucecchio, sabato, in occasione della 74ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Dalle 9.30 davanti al monumento ai caduti in piazza XX Settembre prenderà il via un convegno promosso dall’associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Con Anmil si parlerà di "Lavoro e sicurezza. Trasformare in un modo di vivere il valore della prevenzione". Ad aprire la giornata, la premiazione degli studenti delle scuole di Fucecchio che hanno partecipato al concorso fotografico "Intervista la sicurezza". Tanti gli ospiti che parteciperanno al congresso, patrocinato dalla Regione Toscana. Per l’occasione arriverà il presidente Eugenio Giani, che si alternerà sul palco con il senatore della Repubblica Dario Parrini, il presidente della Commissione regionale Sanità Enrico Sostegni e monsignor Andrea Cristiani, arciprete della Collegiata di Fucecchio. A fare gli onori di casa la sindaca Emma Donnini accompagnata dal presidente nazionale Anmil Emidio Deandri, dal presidente fiorentino Alessandro Lari e da altre importanti cariche della stessa associazione. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà negli spazi del nuovo cinema teatro Pacini in piazza Montanelli.