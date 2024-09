Lavori di pulizia straordinaria: chiusure in vista per i cimiteri

È tempo di pulizia straordinaria per i cimiteri. Per consentire interventi di pulizia straordinaria dei vialetti e delle parti comuni, infatti, i cimiteri comunali di Fucecchio e delle frazioni resteranno chiusi in determinate giornate.

Ecco il quadro completo delle chiusure: martedì 1 ottobre toccherà ai cimiteri di Fucecchio e San Pierino; mercoledì 2 ottobre invece sarà la volta dei cimiteri di Ponte a Cappiano, Massarella, Querce, Torre e Galleno.

I lavori comporteranno la limitazione dell’accesso anche in caso di sepoltura dei defunti. In caso di maltempo gli interventi saranno poi riprogrammati.

E sempre in tema di chiusure il Comune di Fucecchio segnala che in occasione della festività di San Candido, Santo Patrono di Fucecchio, giovedì 3 ottobre gli uffici e i servizi comunali - compreso lo sportello di Alia in via Lamarmora numero 30 - resteranno chiusi al pubblico.