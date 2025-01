Lavori di messa in sicurezza stradale e interventi sulla rete idrica

Sono giorni di lavori nelle frazioni e in città . Ci sono interventi in via Ramoni. Qui per consentire una operazione di messa in sicurezza di un tratto stradale, martedì prossimo dalle 8 alle 18, è in vigore il divieto di circolazione nel tratto compreso tra i relativi incroci con Via di Rimedio e la Sp111. Sono esclusi dal divieto i mezzi dei residenti. Invece per lavori di sostituzione e riparazione delle tubature da parte di Acque Spa, fino e al 31 gennaio nella frazione di Querce sono in vigore le seguenti modifiche alla viabilità: via di Ferretto, piazza Magozzi e l’intera via del Felciaione sono chiuse al traffico ad eccezione dei soli mezzi dei residenti. Si tratta di una cantiere itinerante. Ieri i lavori si sono spostati su tutta Via del Felciaione. Tutta l’operazione in corso ovviamente è dipendente sia a seconda degli scavi che del meteo. lunedì dalle ore 8 alle 11, rubinetti a secco anche in via De’ Cadolingi e via Carducci per un intervento sulla rete idrica.