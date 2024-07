L’Abc Castelfiorentino ha fatto tris. Confermato anche Cosimo Lazzeri

Terza conferma in casa della formazione dell’Abc Castelfiorentino per il prossimo campionato di Serie B Interregionale. Dopo il nuovo capitano Pietro Cantini (ala) e la guardia Giovanni Corbinelli, adesso tocca a Cosimo Lazzeri. Per l’esterno gialloblù classe 2000, castellano doc e prodotto del vivaio Abc, si tratta della terza stagione consecutiva in prima squadra dal suo ritorno a Castelfiorentino nel 2022 dopo un campionato di Serie D a Poggibonsi. Lazzeri fa dell’intensità e della verve agonistica i suoi cavalli di battaglia.