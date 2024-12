La statua risplende. Boccaccio più bello nella nuova piazza

Il cantiere del nuovo centro urbano riprenderà a pieno ritmo dopo le festività, com’è ormai noto. Ma c’è un intervento che è stato realizzato nei giorni scorsi e che rappresenta una donazione: un’opera di manutenzione ordinaria sulla statua di Giovanni Boccaccio, "donata" dalla Techno System srl. Era stata la stessa impresa, sul finire della scorsa legislatura, a chiedere di poter contribuire a suo modo alla riqualificazione della piazza intervenendo con un’opera manutentiva sulla statua di Boccaccio. E così è stato: dopo l’ok del Comune e il via libera della Soprintendenza, il lavoro si è concluso qualche giorno fa. "Grazie alla collaborazione con il Comune di Certaldo e l’ufficio tecnico, abbiamo incaricato le due ditte Lucii Marco e Sani Elia per la manutenzione ordinaria della statua – ha commentato Carlo Boccacci, presidente di Techno System - le attività di manutenzione che ci siamo offerti di fare sono state eseguite seguendo le indicazioni dateci dell’ufficio tecnico comunale sia per la scelta dei materiali che per le tempistiche di intervento Sistemeremo appena possibile anche le aiole situate attorno al monumento".

La ditta in questione è nata a Certaldo oltre quattro decenni fa (dove ha mantenuto la sede) ed oggi progetta, produce, e vende scambiatori di calore a piastre in Italia e in tutto il mondo. "Stiamo concludendo i lavori di ristrutturazione e rinnovo di piazza Boccaccio – ha commentato il sindaco Giovanni Campatelli - e non poteva mancare la pulizia del monumento a Giovanni Boccaccio. In questo contesto, Carlo Boccacci con l’azienda Techno System, che aveva chiesto già ad inizio anno di poter collaborare con un intervento, ha potuto dare il suo contributo. Un gesto con cui ha voluto manifestare il legame con la sua Certaldo e con la cura del nostro territorio".

G.F.