La sagra della pesca torna in piazza

MONTELUPO FIORENTINO

Un altro fine settimana all’insegna delle specialità ittiche a Fibbiana, frazione di Montelupo Fiorentino, con la Sagra della pesca. L’ormai tradizionale manifestazione di solidarietà, il ricavato sarà infatti devoluto alla parrocchia di Fibbiana per la ristrutturazione della Chiesa, è giunta alla sua ventiduesima edizione e, come sempre, è organizzata dal Circolo Mcl "Pio XII" e dalla locale parrocchia Santa Maria. La cena, accompagnata ogni sera da uno spettacolo di animazione, si terrà in piazza San Rocco a partire dalle ore 20.

L’ingresso è libero e per prenotarsi è sufficiente recarsi al bar del circolo oppure chiamare il numero 338 7463425. Per quanto riguarda l’intrattenimento ad aprire il wee-kend sarà stasera una rassegna musicale di band e allievi dell’accademia musica Lizard di Empoli e Vinci. Domani, invece, il primo appuntamento è con il raduno di auto e moto d’epoca, in collaborazione con il Moto Club Guzzi Ponzano-Empoli. L’iscrizione è in piazza San Rocco dalle 8.30, mentre dopo la colazione offerta e la passerella per le foto ricordo tutti i partecipanti potranno partire per il giro turistico con ritorno a Fibbiana per pranzo, che si terrà nel centrale ristorante pizzeria Il Coriandolo. A seguire premi per tutti. La sera, invece, spazio alla cena con flash moda, ospiti le finaliste toscane del concorso nazionale "Una ragazza per il cinema". Serata con giochi a premi.