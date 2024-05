La pittura di Mostardi. Una personale in città

Sarà inaugurata sabato la mostra di pittura dell’artista locale Vittorio Mostardi. La mostra si terra al Palazzo delle Arti e sarà visitabile ad ingresso libero: sabato 4 e domenica 5 maggio in orario 16-19; sabato 11 e domenica 12 maggio nella stessa fascia oraria. Vittorio Mostardi, classe 1955, ha sempre amato l’arte in tutte le sue espressioni più belle, perché trova che sia una forma di evasione spirituale che eleva l’uomo al di sopra di ogni altra creatura. La pittura – spiega la nota di presentazione della mostra – è sempre stata una modalità tecnica-espressiva congeniale alla sua ispirazione artistica, perché interpreta le sue emozioni nell’immediatezza pittorica con un libero, quanto, lirico sentimento del mondo visibile ed evocativo che trascende il tempo. Dopo 42 anni nella pubblica amministrazione in qualità di ufficiale di polizia municipale a Pisa, ora può rivolgere il suo interesse alla pittura con maggiore impegno per narrare in forma figurativa il suo diario di vita.