La magia della tradizione. Befana, è festa per tutti. Dal volo con i pompieri alle ’vecchiette’ con i remi

Anche quest’anno, la Befana è salva. E con lei la tradizione, alla quale tutta Empoli è davvero affezionata. Il meteo incerto non ha frenato l’entusiasmo e così, ieri, tante famiglie hanno riempito una piazza Farinata degli Uberti vestita a festa - ancora per qualche giorno - per assistere allo spettacolare salvataggio organizzato dai Vigili del fuoco, dalla Compagnia di Sant’Andrea–Volo del Ciuco e dall’Associazione Centro Storico. Grandi e piccini, tutti col naso all’insù per vedere i pompieri impegnati a salvare - con l’aiuto dell’autoscala - la simpatica vecchietta, calata giù dal campanile della Collegiata. Risate, chicchi, carbone e caramelle per i più piccoli, ma prima il corteo dei figuranti in abiti medievali che ha attraversato tutto il centro storico. I Magi, scortati dai tamburini, hanno sfilato aprendo la strada alla parata delle Befane e dei Befani.

In attesa che si spengano le luci sulla Città del Natale - il prossimo sarà l’ultimo weekend - tra luminarie, colori e giochi, anche le mascotte, gli amici di Empolino e il suo corpo di ballo si sono esibiti in una delle ultime performance di questa edizione della manifestazione, alla quale ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La giornata di ieri è stata anche l’occasione per fare shopping con i negozi aperti in concomitanza dell’avvio dei saldi invernali in tutto l’Empolese Valdelsa, una maratona di spensieratezza tra spettacoli e intrattenimento per tutti i gusti. Non si è fatta mancare niente, la vecchietta più amata di sempre, facendo tappa in alcune strutture sanitarie della città. Dai grandi ai piccini, è stata magia e divertimento anche per i meno fortunati.

In mattinata infatti alcune befanine della Compagnia di Sant’Andrea accompagnate dall’assessora Maria Grazia Pasqualetti e dai Vigili del Fuoco hanno distribuito calze e sorrisi ai piccoli degenti del reparto di Pediatria del San Giuseppe. Qualche minuto di leggerezza per strappare un sorriso ai bimbi ricoverati, ai loro genitori e agli operatori sanitari al lavoro. Nel pomeriggio invece, l’attenzione è stata tutta per gli anziani delle Rsa. Alla Vincenzo Chiarugi, la Befana dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo della sezione di Empoli, assieme ad alcuni soci e familiari, ha fatto visita ai nonni per regalare loro un momento di gioia e di allegria.

Saluti e dolciumi anche per gli ospiti del Centro Egiziano Giglioli di Certaldo che hanno potuto festeggiare l’Epifania con amici e parenti. Si è fatta largo tra le strade e le piazze del borgo boccaccesco la dolce "nonnina", atterrando in piazza Boccaccio per distribuire calze a tutti i presenti, in attesa dell’arrivo dei Re Magi sul sagrato della propositura di San Tommaso. Ed è ’volata’ a Castelfiorentino, planando su piazza Gramsci con i suoi misteriosi aiutanti su un carretto trainato da una bici, costruito per l’occasione. Ancora distribuzione di caramelle, sfilata di musici, sbandieratori e un’avvincente ’pentolaccia’, prima di ripartire.

Una giornata all’insegna della solidarietà, dell’amore, e perché no, della satira. La Befanata dei poeti di Vinci ha fatto il pienone anche nell’edizione del 2025, la dodicesima, con la partecipazione di oltre 90 persone. Al Circolo di Faltognano, per la tradizionale cena a colpi di rima in ottava, i poeti Sivia Priscilla Bruni ed Emiliano Meliani, hanno dato voce ai temi, ai personaggi e agli eventi che hanno caratterizzato il 2024. Tra gli spunti di attualità più curiosi, il richiamo al nuovo Codice della strada con un fantomatico scontro astemi contro bevitori.

E poi la regata, con la Befana passata anche da Limite sull’Arno dove il 6 gennaio, storicamente, segna il vero Capodanno, in concomitanza con l’inizio dell’anno remiero. E così a suggellare la relazione identitaria tra l’Arno, la Società Canottieri e il paese, si è rinnovato l’appuntamento con la tradizione. In modo spettacolare, come ogni anno, il gruppo di "dragonesse" di Astro (donne operate di tumore al seno, che hanno trovato nel canottaggio una forma di riabilitazione e terapia) ha messo la barca in Arno. Le Astro Dragon Ladies vestite da Befane sono arrivate dai bambini…pagaiando. La regata si conferma uno degli eventi più attesi e partecipati del giorno dell’Epifania. Dopo la sfilata delle barche, i brindisi, la consegna di dolcetti e calze ai tanti limitesi intervenuti.

Ci sarà da aspettare invece per la rievocazione storica "La magia dei Magi in Castello" sempre nel comune di Capraia e Limite. Annullato per maltempo, il corteo dei figuranti della quarta edizione del presepe vivente è stato posticipato a sabato 11 gennaio. Per allungare ancora un po’ quello stupore che solo le feste sanno dare e avere un’ultima occasione per salutare la magia del periodo natalizio.

Ylenia Cecchetti